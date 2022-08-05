Оранжерею, коворкинги и мастерские предложили открыть архитекторы в кампусе в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 20 архитекторов, художников, дизайнеров, деятелей искусства и специалистов городского планирования приняли участие в работе фокус-группы по наполнению межвузовского кампусав Тюмени. Они предложили разместить в будущем общественном пространстве творческие мастерские, оранжерею, концертный зал, коворкинги и многое другое.

Встреча состоялась в мультицентре "Контора пароходства" 5 августа. Работа прошла в три этапа. На первом участники определились с тем, что должно быть в кампусе. Затем они рассказали о том, чего в общественном центре быть не должно. Третий этап предусматривал разговор об уникальности территории, где расположится кампус, и объектов, которые могут там находиться.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участие в работе фокус-группы принял заместитель председателя профсоюзного комитета ОППО АО "Мостострой-11", депутат Тюменской городской думы Андрей Голоус. По его мнению, в кампусе нужно оборудовать культурные, спортивные, научные центры. Он видит кампус как центр притяжения, где молодежь станет делится опытом друг с другом. "Кампус – это суперидея. Самое интересное для меня – то, что Александр Викторович инициировал, чтобы обсуждение было открытым для всех. Каждый человек может внести вклад, поделится идеей. Тюменцы могут почувствовать себя причастными к этому делу. Будет здорово, если удастся договориться с крупными компаниями, геологами, строителями, чтобы они взяли шефство над научными площадками", – сказал он.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участница фокус-группы, архитектор в бюро при Тюменском индустриальном университете Елена Адекова считает, что тема создания межвузовского кампуса витала в областной столице давно. Она видит это место озелененным, современным, технологичным. Пространство, по ее словам, должно побуждать людей получать знания.

"Я посещала другие студенческие кампусы, знаю, как это может быть. Можно поработать над ошибками и сделать максимально комфортное, привлекательное пространство в Тюмени. В кампусе необходимо создать многофункциональные площадки, которые будут направлены на развитие креативных индустрий", – поделилась она.

На большой территории, по ее мнению, могут сочетаться разнообразные, самобытные архитектурные решения.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Это уже 18-я фокус-группа по наполнению кампуса, сказала куратор Студенческого совета Тюменской области Екатерина Козеева.

"Сегодня мы впервые собрали группу архитекторов, дизайнеров. До этого тоже были профессиональные группы, но в них входили представители медиа, бизнеса. Активное участие принимают люди из разных сфер. Студенческий кампус – это история не только про студентов и преподавателей, территория включит в себя открытое пространство, доступное каждому", – поделилась Екатерина Козеева.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участие в работе фокус-групп с начала обсуждения приняли более 450 человек. Организаторы получили самые разные предложения по концепции кампуса. Многие, по словам Екатерины Козеевой, хотят видеть канатную дорогу, смотровые площадки на крыше. Из необычного – горнолыжный спуск и фонтан с нефтью, олицетворяющий регион. Всего запланировано около 30 таких встреч, но их число может возрасти. Желающие принять участие в обсуждениях наполнения могут подать заявку через раздел "Фокус-группы" на сайте тюменскийкампус.рф.

Инна Пахомова