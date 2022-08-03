Межвузовский кампус в Тюмени должен стать интересным общественным пространством, считает Данил Широкопояс

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Межвузовский кампус должен стать интересным общественным пространством, которое будет притягивать студентов со всей страны, а возможно, даже из ближнего и дальнего зарубежья.

Такую точку зрения высказал молодой предприниматель Данил Широкопояс. Будущий кампус, по его словам, должен стать таким интересным студенческим городком типа Оксфорда.

"Там должны быть разные направления, - пояснил он. - разнообразные лаборатории, технопарк, IT-кружки. Все это сделает кампус интересным общественным пространством".