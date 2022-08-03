Межвузовский кампус в Тюмени должен стать интересным общественным пространством, считает Данил Широкопояс
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Межвузовский кампус должен стать интересным общественным пространством, которое будет притягивать студентов со всей страны, а возможно, даже из ближнего и дальнего зарубежья.
Такую точку зрения высказал молодой предприниматель Данил Широкопояс. Будущий кампус, по его словам, должен стать таким интересным студенческим городком типа Оксфорда.
"Там должны быть разные направления, - пояснил он. - разнообразные лаборатории, технопарк, IT-кружки. Все это сделает кампус интересным общественным пространством".