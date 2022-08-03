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Межвузовский кампус в Тюмени должен стать интересным общественным пространством, считает Данил Широкопояс

Общество, 09:18 03 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Межвузовский кампус должен стать интересным общественным пространством, которое будет притягивать студентов со всей страны, а возможно, даже из ближнего и дальнего зарубежья.

Такую точку зрения высказал молодой предприниматель Данил Широкопояс. Будущий кампус, по его словам, должен стать таким интересным студенческим городком типа Оксфорда.

"Там должны быть разные направления, - пояснил он. - разнообразные лаборатории, технопарк, IT-кружки. Все это сделает кампус интересным общественным пространством".

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# кампус

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