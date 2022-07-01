Кампус в Тюмени объединит вузы и сформирует новую систему управления

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Будущему межвузовскому кампусу мирового уровня не обойтись без системного подхода к организации и взаимодействию между участниками. В этом уверен директор агрофирмы "Русич" Сергей Пульников.

"Мы привыкли быть порознь, а сейчас нам нужно научиться быть вместе, а как это сделать никто не знает, - пояснил он. - Особенно, когда речь идет о бизнесе, науке, власти".

Главный вопрос, на который нужно ответить уже сейчас, это, по убеждению тюменского предпринимателя, а кто будет выходить из этого масштабного объединения? Из вуза выходит дипломированный специалист, а из кампуса должны, по идее, выходить какие-то креативные люди.

"А может быть оттуда должны выйти бизнесы как продукт"? – задался вопросом Сергей Пульников. И вполне возможно, что в Тюмень приедут люди, которые начнут делать для региона новую историю совсем не нефтегазовую.

В таких условиях, по его мнению, важнейшим становится система управления - как будут взаимодействовать старые вузы, которые вдруг объединятся на новой площадке.







