Терраса, кинотеатр, медиацентр: тюменские СМИ предложили идеи наполнения межвузовского кампуса

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

36 сотрудников СМИ стали участниками фокус-группы по наполнению Тюменского межвузовского кампуса. Встреча прошла в Конторе пароходства 27 июля.

Журналисты предложили создать в студгородке террасу с видом на Туру и уединенным местом для релакса. Открыть кинотеатр, в котором был бы лекторий и пространство для перформансов. Организовать медиацентр по формированию своего уникального контента. А также построить на территории объекта океанариум, разбить оранжерею и многое другое.

Фокус-группа с участием журналистов стала 13-й с запуска проекта генерации идей для будущего кампуса в Тюмени. Организаторы желают узнать мнения разной целевой аудитории. Всего более 300 человек прошли через исследование. В опросах уже поучаствовали более 4,3 тыс. жителей тюменского региона.

"Наша задача – провести фокус-группы с разными целевыми аудиториями. Кампус – открытая площадка. Это не только студенты, преподаватели, но и жители, гости города. Частые предложения – зеленые зоны, парки, скверы, спортивные площадки, коворкинги, лаборатории. Предлагали устроить термальные источники, сделать территорию кампуса островом, организовать горнолыжный спуск, устроить канатную дорогу, баню и другое", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" куратор Студенческого совета Тюменской области Екатерина Козеева.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

От каждой группы журналистов организаторы зафиксировали по три предложения: что должно быть в кампусе, что нежелательно и уникальность объекта. Такую же работу по сбору идей студсовет проведет с предпринимательским сообществом 28 июля.

В августе над формированием списка приоритетов наполнения городка начнут работать эксперты: урбанисты, архитекторы, ученые, представители разных вузов.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Напомним, решение о строительстве кампуса на левом берегу Туры принял губернатор Александр Моор. Регион участвует в конкурсе нацпроекта "Наука и университеты" для получения федеральной поддержки. В рамках государственно-частного партнерства Тюменская область подписала соглашение с компанией "Системные концессии", которая станет стратегическим партнером в разработке проекта.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Жители тюменского региона могут оставить свои предложения – каким они видят будущий межвузовский кампус – на сайте тюменскийкампус.рф.

Анжела Лебедева