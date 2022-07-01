Осипов оценил идею создания в Тюмени межвузовского кампуса мирового уровня

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов оценил идею создания в Тюмени межвузовского кампуса мирового уровня.

По его словам, строительство кампуса позволит создать условия для появления новых прорывных идей и технологий, которые станут достойной основой развития большого тюменского края, а возможно и всей страны.

"Наш город – один из крупнейших на Урале. Более 48 тысяч студентов обучаются в Тюмени по самому широкому кругу специальностей, - пояснил он. – Убежден, что кампус станет местом позитивного притяжения всех идейных инициативных жителей нашего города безотносительно каких-то специальных привязок. Ведь сама идеология студенчества это всегда территория творчества, поиска, эксперимента и свободы. Это своего рода романтический взгляд, устремленный в будущее".