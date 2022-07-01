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Тюменцы предложили создать киберспортивный клуб в межвузовском кампусе

Общество, 09:42 23 июля 2022

пресс-служба ТюмГМУ | Фото: пресс-служба ТюмГМУ

Киберспортивный клуб и просторный актовый зал предложили создать тюменские студенты в межвузовском кампусе.

Как отметила студентка ГАУ Северного Зауралья Елизавета Шевченко, в кампусе может также появиться столовая, включающая блюда из разных стран для иностранцев. Кроме того, на крыше кампуса может появиться оранжерея.

"Мне также понравилась идея поставить вблизи кампуса автобусные остановки, чтобы студентам было легче добраться до отдаленных учебных корпусов", — рассказала она.

Напомним, в Тюмени продолжается разработка проекта межвузовского кампуса. Студенческий совет региона организует обсуждения с участием молодежи, учащихся и жителей города о наполнении пространства, пишет "Комсомольская правда Тюмень".

Поделиться своими идеями по наполнению пространства будущего кампуса могут все желающие. Предложения принимаются до 29 июля в ТРЦ "Кристалл" ТЦ "Галерея Вояж", ТРЦ "Сити Молл", а также на набережной реки Туры и на Цветном бульваре. Стать участником фокус-группы, пройти онлайн-опрос по наполнению кампуса или найти подробную информацию о проекте можно сайте тюменскийкампус.рф.

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# кампус , студенты

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