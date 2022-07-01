Стикеры с губернатором Тюменской области разработали тюменские студенты

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Стикеры с изображением губернатора Тюменской области Александром Моором обнародовали в социальной сети. Стикерпак вкдючает шесть иллюстраций с разными эмоциями и жестами губернатора.

Его создали инициативные молодые художники Тюмени, чтобы поддержать проект по наполнению межвузовского кампуса.

Стикеры доступны в мессенджере Telegram и соцсети "Одноклассники". В будущем коллекцию хотят пополнить новыми изображениями. Чтобы получить бесплатный набор стикеров с главой региона, необходимо добавить его по ссылкам.

Напомним, сейчас в Тюмени идет общественное обсуждение открытого пространства межвузовского кампуса. Он разместится на левом берегу Туры.