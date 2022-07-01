Оранжерею, музей естественных наук, кафе предложили открыть тюменцы в межвузовском кампусе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Чем наполнить открытые общественные пространства межвузовского кампуса, который планируют построить на левом берегу Туры, обсудили на смешанной фокус-группе жители Тюмени и студенты из Ямала и Югры в мультицентре "Контора пароходства" 18 июля.

Среди предложений ― открытая библиотека, галерея, оранжерея, музей естественных наук, кафе, многофункциональный спортивный зал, зал для концертов и кинопоказов, площадка, где бизнес сможет найти для себя стартап, площадка для профориентации абитуриентов.

Участники встречи генерировали идеи в группах до пяти человек и представляли по два–три наиболее интересных проекта другим.

Студенты тюменских вузов из Ямала и Югры предложили создать в кампусе многофункциональный зал, где можно было бы заниматься спортом и хореографией, и зал, который бы действовал как сцена и кинотеатр.

Представители студенческого совета Тюменской области в качестве общественных пространств предложили оранжерею на крыше, площадку для профориентации абитуриентов, где школьникам рассказывали бы о вузах Тюмени, столовую с блюдами национальных кухонь, где пообедать чем-то привычным могли иностранные студенты.

"Всего в рамках обсуждения наполнения кампуса в Тюмени пройдет тридцать фокус-групп. В них принимают участие студенты, преподаватели вузов и ссузов, активные городские сообщества, предприниматели, архитекторы, урбанисты, горожане. Наиболее повторяющиеся предложения вынесут на голосование, ", — рассказала корреспонденту "Тюменской линии" модератор встречи Екатерина Козеева.

Поделиться идеей и зарегистрироваться на участие в фокус-группе можно на сайте тюменскийкампус.рф.

Вера Коршунова