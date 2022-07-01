  • 15 июля 202215.07.2022пятница
  • USD58,2568
    EUR58,3432
  • В Тюмени 23..25 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцы предлагают создать в межвузовском кампусе бассейн, коворкинги и экопространства

Общество, 18:45 15 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более тысячи предложений по концепции межвузовского кампуса в Тюмени поступило за два дня. Среди идей — строительство спортивного комплекса с бассейном, коворкингов, экопространств, лабораторий, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Накануне губернатор региона Александр Моор обратился к жителям Тюменской области с призывом поучаствовать в обсуждении концепции кампуса. Его собираются построить на берегу реки Туры.

Поделиться идеей может любой желающий до 29 июля. Это предлагается сделать онлайн — на портале тюменскийкампус.рф, на шести промоточках — в ТРЦ "Кристалл", ТЦ "Галерея Вояж" и на набережной реки Туры, также можно стать участников фокус-группы, заполнив заявку на сайте проекта.

По итогам обсуждений пройдет экспертная встреча с архитекторами, урбанистами и специалистами в области проектирования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кампус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:15 15.07.2022Тюменцы могут передать книги для детей из ДНР и ЛНР
19:00 15.07.2022Тюмень возглавила рейтинг умных городов
18:55 15.07.2022Владимир Путин присвоил звание "Заслуженный работник культуры РФ " жительнице села Омутинское
18:47 15.07.2022На трассе Курган — Тюмень ограничено движение