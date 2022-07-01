Тюменцы предлагают создать в межвузовском кампусе бассейн, коворкинги и экопространства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более тысячи предложений по концепции межвузовского кампуса в Тюмени поступило за два дня. Среди идей — строительство спортивного комплекса с бассейном, коворкингов, экопространств, лабораторий, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Накануне губернатор региона Александр Моор обратился к жителям Тюменской области с призывом поучаствовать в обсуждении концепции кампуса. Его собираются построить на берегу реки Туры.

Поделиться идеей может любой желающий до 29 июля. Это предлагается сделать онлайн — на портале тюменскийкампус.рф, на шести промоточках — в ТРЦ "Кристалл", ТЦ "Галерея Вояж" и на набережной реки Туры, также можно стать участников фокус-группы, заполнив заявку на сайте проекта.

По итогам обсуждений пройдет экспертная встреча с архитекторами, урбанистами и специалистами в области проектирования.