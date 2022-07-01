Предложения в концепцию межвузовского кампуса внесут жители Ямала, Югры и Тюменской области

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Предложения в концепцию межвузовского кампуса внесут жители Ямала, Югры и Тюменской области.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, к обсуждению концепции подключатся не только жители Тюменской области, но и Югры и Ямала. Предложения можно оставлять на официальном сайте тюменскийкампус.рф.

"Тюменский межвузовский кампус мирового уровня станет не только местом комфортного проживания студентов и преподавателей шести вузов, но общественным пространством для всех жителей и гостей областной столицы. О старте масштабного проекта заявил губернатор Александр Моор", - отмечается в сообщении.

Межвузовский кампус построят в Тюмени на берегу реки Туры.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков отметил, что университетский кампус — это не просто архитектурный проект, это важная часть программы развития университетов. "При этом необходимо принять во внимание особенности модели университета в каждом конкретном регионе", - сказал он.

28% жителей Тюменской области - молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. В региональных вузах учатся более 48 тыс. студентов.