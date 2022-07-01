Межвузовский кампус в Тюмени станет платформой для генерации научных и творческих идей

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Несколько десятков идей представили участники первой фокус-группы по наполнению открытых пространств межвузовского кампуса в Тюмени. Он разместится на левом берегу Туры. Сцены, лаборатории, скалодромы, спорткомплекс, оранжереи, мастерские, переговорные и рекреации – каждый предложенный вариант бурно обсуждался. Однако при всей полярности мнений студентам удалось прийти к общему знаменателю – в кампусе должно быть место науке, сотворчеству и развитию.

"От нас ожидают идей и они есть. В институте биологии мы работаем в теплице. Было бы неплохо, чтобы и в кампусе появилась оранжерея. Работа в ней – это тоже своего рода совместное творчество. Можно проводить научные исследования в лабораториях, которым там найдется место. Тем более, что коллективные теплицы, огороды активно развиваются сейчас в российских городах. Это привлечет внимание, объединит и пригодится в исследованиях для учебы", - говорит студентка четвертого курса института биологии Вероника Заостровская.

В таком пространстве можно было бы автоматизировать многие процессы по уходу за растениями, добавляет студентка института математики Дарья Бекмагамбетова: "А еще помочь биологам в программировании исследований. Раз у кампуса межвузовский статус, то там нужны IT-пространства, где можно проводить хакатоны между командами университетов. Они и сейчас проводятся, но нередко в других городах и по специализациям. А на такой совместной площадке мы сможем разрабатывать проекты на стыке наук, не отрываясь от учебы и отводя им больше времени. Многие современные проблемы можно решить с помощью IT-технологий, но нужны команды, которые возьмут это на себя. Объединению способствует общее пространство".

Мультидисциплинарные исследования - это не новая тема, но важная, считает будущий администратор информационных систем Тимур Низамов.

"Я предлагаю разместить в кампусе библиотеку. В сознании многих – это скучное пространство для занятий. Но если посмотреть библиотеку ТюмГУ, то это не только сосредоточение книг, еще и место, где можно поиграть в шахматы, устроить обсуждения, организовать рабочие места с компьютерами и лекции по интересам на живые темы. Все это может быть в кампусовской библиотеке. А вот лабораторий не надо. Они должны быть в университетах. В кампусе нужно ориентироваться больше на общение, он должен объединять студентов разных вузов и их преподавателей. В таком случае он может быть одной из платформ для генерации идей", - подчеркнул второкурсник.

По словам куратора Студенческого совета Тюменской области Екатерины Козеевой, первое открытое обсуждение получилось очень интересным и включенным. Впереди еще 30 фокус-групп, в которых могут поучаствовать все желающие - студенты, преподаватели, представители бизнеса, архитекторы, дизайнеры, горожане. Для этого достаточно пройти опрос или подать заявку на сайте тюменскийкампус.рф. Далее все предложения будут представлены для голосования.

Отметим, что опрос по идеям наполнения будущего межвузовского кампуса в Тюмени проводится в ТРЦ "Кристалл", ТЦ "Галерея Вояж" и на набережной реки Туры с 15 до 21 часа в будние дни и с 13 до 21 часа – в выходные. Собрать и зафиксировать предложения поможет промоутер.

Оксана Корнеенкова