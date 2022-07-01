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Межвузовский кампус в Тюмени станет платформой для генерации научных и творческих идей

Общество, 11:39 15 июля 2022

ИА "Тюменская линия"

Несколько десятков идей представили участники первой фокус-группы по наполнению открытых пространств межвузовского кампуса в Тюмени. Он разместится на левом берегу Туры. Сцены, лаборатории, скалодромы, спорткомплекс, оранжереи, мастерские, переговорные и рекреации – каждый предложенный вариант бурно обсуждался. Однако при всей полярности мнений студентам удалось прийти к общему знаменателю – в кампусе должно быть место науке, сотворчеству и развитию.

"От нас ожидают идей и они есть. В институте биологии мы работаем в теплице. Было бы неплохо, чтобы и в кампусе появилась оранжерея. Работа в ней – это тоже своего рода совместное творчество. Можно проводить научные исследования в лабораториях, которым там найдется место. Тем более, что коллективные теплицы, огороды активно развиваются сейчас в российских городах. Это привлечет внимание, объединит и пригодится в исследованиях для учебы", - говорит студентка четвертого курса института биологии Вероника Заостровская.

В таком пространстве можно было бы автоматизировать многие процессы по уходу за растениями, добавляет студентка института математики Дарья Бекмагамбетова: "А еще помочь биологам в программировании исследований. Раз у кампуса межвузовский статус, то там нужны IT-пространства, где можно проводить хакатоны между командами университетов. Они и сейчас проводятся, но нередко в других городах и по специализациям. А на такой совместной площадке мы сможем разрабатывать проекты на стыке наук, не отрываясь от учебы и отводя им больше времени. Многие современные проблемы можно решить с помощью IT-технологий, но нужны команды, которые возьмут это на себя. Объединению способствует общее пространство".

Мультидисциплинарные исследования - это не новая тема, но важная, считает будущий администратор информационных систем Тимур Низамов.

"Я предлагаю разместить в кампусе библиотеку. В сознании многих – это скучное пространство для занятий. Но если посмотреть библиотеку ТюмГУ, то это не только сосредоточение книг, еще и место, где можно поиграть в шахматы, устроить обсуждения, организовать рабочие места с компьютерами и лекции по интересам на живые темы. Все это может быть в кампусовской библиотеке. А вот лабораторий не надо. Они должны быть в университетах. В кампусе нужно ориентироваться больше на общение, он должен объединять студентов разных вузов и их преподавателей. В таком случае он может быть одной из платформ для генерации идей", - подчеркнул второкурсник.

По словам куратора Студенческого совета Тюменской области Екатерины Козеевой, первое открытое обсуждение получилось очень интересным и включенным. Впереди еще 30 фокус-групп, в которых могут поучаствовать все желающие - студенты, преподаватели, представители бизнеса, архитекторы, дизайнеры, горожане. Для этого достаточно пройти опрос или подать заявку на сайте тюменскийкампус.рф. Далее все предложения будут представлены для голосования.

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Отметим, что опрос по идеям наполнения будущего межвузовского кампуса в Тюмени проводится в ТРЦ "Кристалл", ТЦ "Галерея Вояж" и на набережной реки Туры с 15 до 21 часа в будние дни и с 13 до 21 часа – в выходные. Собрать и зафиксировать предложения поможет промоутер.

Оксана Корнеенкова

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# голосование , кампус , опрос , студенты

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