Межвузовский кампус привлечет в тюменский регион талантливую молодежь

| Фото: Студенческий совет Тюменской области. Архив. | Фото: Студенческий совет Тюменской области. Архив.

Межвузовский кампус мирового уровня будет способствовать привлечению талантов в Тюменскую область. Так считает руководитель Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

"Появление в кампусе среды, востребованной как у студентов, так и у всех творческих горожан, а также появление центров, специализирующихся на технологических стартапах и других креативных индустриях, однозначно станет конкретным шагом в работе с привлечением талантов в регион и как следствие появлением продуктов с высокой добавленной стоимостью", - пояснил эксперт, комментируя на онлайн-площадке "Экспертного клуба России" старт масштабного проекта, который анонсировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Тюменский межвузовский кампус мирового уровня станет местом для комфортного проживания студентов и преподавателей шести вузов, а также общественным пространством для всех жителей и гостей областной столицы.

По словам эксперта, на фоне развития креативных индустрий как во всей стране, так и в Тюмени, которая занимает второе место среди региональных центров по вкладу креативных индустрий во внутренний муниципальный продукт, создание кампуса актуально. Так регион усиливает свои сильные стороны, уверен Краев.

Для участия в обсуждение жителям тюменского региона нужно зайти на сайт тюменскийкампус.рф и оставить там свои предложения