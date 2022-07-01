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Межвузовский кампус в Тюмени, по словам олимпийской чемпионки, изменит качество студенческой жизни

Общество, 17:42 25 июля 2022

тюменскийкампус.рф | Фото: тюменскийкампус.рф

Олимпийская чемпионка Луиза Носкова убеждена, что строительство в Тюмени межвузовского кампуса мирового уровня, очень многое изменит в части подготовки студентов.

"Самое главное, за счет новых технологий повысится уровень высшего образования и, конечно же, изменится качество студенческой жизни, - написала она на своей странице ВКонтакте. - Комфорт, удобство, многофункциональность и открытые общественные пространства для всех"!

Интерес к этой теме у чемпионки Лиллехаммера родился еще в 2019 году, когда проводились публичные слушания. "Тогда я выразила свое мнение, дав положительную оценку идее строительства студенческого кампуса", - вспоминает она.

О строительстве межвузовского кампуса мирового уровня в Тюмени губернатор Тюменской области Александр Моор написал в своем Telegram-канале 12 июля.

"Приняли важное для развития региона решение. Давайте вместе подумаем, что там должно быть. Приглашаю к обсуждению жителей Тюменской области, Югры и Ямала", - написал он.

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# Александр Моор , кампус , Луиза Носкова

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