Межвузовский кампус придаст тюменскому образованию прикладной характер, считает Ефимов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Межвузовский кампус придаст тюменскому образованию прикладной характер

Межвузовский кампус мирового уровня, который будет построен в Тюмени, по мнению предпринимателя из Ялуторовска Егора Ефимова, должен научить всех студентов с первого курса умению применять полученные знания на практике.

"Я думаю, что нам не хватает прикладной направленности образования, - пояснил он. - Все студенты, которые сегодня учатся, должны уметь свои навыки и знания перевести в практическую, коммерческую плоскость".

Пока выпускник любого вуза, по его словам, в большинстве случаев не знает, что делать с полученными знаниями, со своими навыками. Не может устроиться на работу. "Я вижу будущий кампус как возможность с первого курса что-то уметь делать, - подчеркнул он. - Прошли какой-то модуль обучения - и уже на практике начинают этот модуль осваивать. Например, агрономы делают свою микрокомпанию, и начинают пытаться свои навыки продавать".