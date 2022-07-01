Межвузовский кампус придаст тюменскому образованию прикладной характер, считает Ефимов
Межвузовский кампус придаст тюменскому образованию прикладной характер
Межвузовский кампус мирового уровня, который будет построен в Тюмени, по мнению предпринимателя из Ялуторовска Егора Ефимова, должен научить всех студентов с первого курса умению применять полученные знания на практике.
"Я думаю, что нам не хватает прикладной направленности образования, - пояснил он. - Все студенты, которые сегодня учатся, должны уметь свои навыки и знания перевести в практическую, коммерческую плоскость".
Пока выпускник любого вуза, по его словам, в большинстве случаев не знает, что делать с полученными знаниями, со своими навыками. Не может устроиться на работу. "Я вижу будущий кампус как возможность с первого курса что-то уметь делать, - подчеркнул он. - Прошли какой-то модуль обучения - и уже на практике начинают этот модуль осваивать. Например, агрономы делают свою микрокомпанию, и начинают пытаться свои навыки продавать".