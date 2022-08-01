В Тюменской области стартовало голосование за самые интересные предложения по межвузовскому кампусу
Второй этап обсуждения тюменского кампуса - голосование - стартовал в Тюменской области 1 августа. В него попадут самые популярные и интересные предложения.
Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
Первый этап опроса на сайте тюменскийкампус.рф завершился. Свыше 7 тыс. жителей Тюменской области, Югры и Ямала высказали свое мнение, какой должна быть будущая образовательная и общественная площадка.
По оценке главы региона, было очень много классных и неожиданных идей.
"Спасибо каждому, кто участвовал в фокус-группах, опросе и высказался в поддержку кампуса! Рассчитываю, что в выборе лучших идей вас будет еще больше", - сказал Александр Моор.