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Тюменский предприниматель уверен, что межвузовский кампус – это хорошее место для коллабораций

Общество, 08:41 04 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский предприниматель-инноватор Лев Максимов уверен, что межвузовский кампус мирового уровня внесет большие перемены в образовательный процесс тюменских вузов.

"Если мы на первых курсах увидим в одних аудиториях студентов, как из инженерного вуза, так и из классического, а может быть, и из медицинского - это приведет к большему количеству коллабораций, дружественных связей, которые потом перерастут в профессиональные", - сказал он.

Коллаборация — это прежде всего совместная работа над проектом двух и более компаний, целью которой является создание нового продукта и расширение аудитории брендов.

"Для экономики знаний и инновационных компаний – это крайне важно, - подчеркнул он. - Сейчас чистой науки почти не осталось, все основано на междисциплинарных знаниях. И если мы говорим о кампусе мирового уровня – то очень хороший площадка именно для коммуникаций".

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