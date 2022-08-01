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Новый кампус позволит студентам заниматься спортом, считает Евгений Макаренко

Общество, 12:53 15 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство нового студенческого кампуса даст молодежи возможность не только комфортно проживать и получать знания, но и заниматься спортом, так как там запланированы новые спортивные площадки и пространства для занятия физкультурой.

Такое мнение высказал депутат Тюменской областной думы, региональный координатор проекта партии "Единая Россия" "Детский спорт" Евгений Макаренко.

По его словам, в Тюменской области делается многое для развития студенческого направления: строятся комфортные здания и сооружения для получения знаний и саморазвития.

"С появлением в Тюмени кампуса у студентов появятся новые возможности. Радует, что там будут проживать и мои земляки из Югры, поступившие в тюменские вузы", - отметил Евгений Макаренко.

Напомним, тюменский межвузовский кампус – это один из ключевых проектов, направленный на развитие Тюменской области, к обсуждению концепции которого приглашены все жители Тюменской области, Югры и Ямала.

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# Тюменский кампус

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