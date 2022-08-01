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Научные лаборатории, коворкинги и много других интересных фишек будут в тюменском межвузовском кампусе

Губернатор, 15:20 11 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Ледовый корт, бассейн, зал для игровых видов спорта, научные лаборатории, коворгинги появятся в межвузовском кампусе, в обсуждении концепции которого уже приняли участие почти 12 тыс. жителей Тюменской области, Ямала и Югры.

Об этом сообщил губернатор Александр Моор на пресс-конференции к 78-й годовщине со дня рождения Тюменской области.

"Будет много и других интересных фишек, которые по достоинству оценят молодые люди", - подчеркнул глава региона и добавил, что во время своего студенчества в Тюмени в общежитии не жил, но полагает, что не хватало как раз того, что предлагают жители области сейчас.

Тюменский межвузовский кампус – это один из ключевых проектов, направленный на развитие Тюменской области, ведь вузы по всей стране трансформируются и становятся центрами инноваций, напомнил Моор.

"Такие задачи мы ставим и перед нашими тюменскими высшими учебными заведениями. Поэтому и появилась идея по созданию не отдельных общежитий, а межвузовского кампуса. Чтобы студенты разных вузов могли совместно проживать, заниматься наукой и творчеством, спортом", - пояснил Александр Моор.

Глава региона отметил, что проект создания кампуса реализуют не только за счет областного бюджета. Предусматривается привлечение частных инвестиций, также в Минобрнауки России направлена заявка на получение федерального гранта.

Этап проектирования запланирован на 2022 и 2023 годы, строительство - на 2024-2026 годы. В ближайшем будущем начнется формирование технического задания, которым займутся архитекторы, экологи, другие отраслевые эксперты.

Виктория Макарова

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# Александр Моор , Тюменский кампус

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