169% составил индекс промышленного производства на нефтесервисных предприятиях Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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169% составил индекс промышленного производства на предприятиях нефтесервиса в Тюменской области. Это говорит о том, что нефтесервис имеет хорошие перспективы с точки зрения импортозамещения и ответа на вводимые Западом санкции.

Об этом губернатор Александр Моор сообщил на пресс-конференции, посвященной 78-й годовщине со дня рождения Тюменской области, в Конторе пароходства с участием журналистов Тюменской области, Югры и Ямала 11 августа.

"Уходят или приостанавливают активную деятельность нефтесервисники, продолжается обсуждение полного эмбарго на экспорт российских углеводородов в Европу, но нефть все равно добывать нужно - мировой рынок ресурсов глобален, энергия нужна всем. Да, нужно будет разрабатывать новые логистические цепочки для транспортировки, но нефть, помимо нефтепроводов, возят и танкерами", - отметил Александр Моор.

Глава Тюменской области выразил уверенность, что нефтяные и газовые компании адаптируются, найдут новых партнеров и выйдут более сильными из сложившейся ситуации.

Губернатор также добавил, что индекс обрабатывающих производств в регионе составил за первое полугодие 2022 года больше 101%. В целом предприятия субъекта оперативно адаптировались к условиям санкций - выстроены логистические цепочки через третьи страны, проведена замена западных товаров на аналогичное оборудование из России или дружественных стран.

"В сфере строительства, например, где было 10-15 процентов оборудования западного производства, достаточно быстро нашли приемлемые аналоги российские и из других стран. Сегодня мы не видим принципиальных решений об остановке каких-то проектов. Все движется, развивается, строится", - подытожил Александр Моор.

Вера Коршунова