Именем Сергея Корепанова в Тюмени назовут улицу

| Фото: Тюменской областной думы | Фото: Тюменской областной думы

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Улица имени Сергея Корепанова появится в Тюмени. Об этом на пресс-конференции к 78-й годовщине со дня образования региона сообщил губернатор Александр Моор, отвечая на вопрос представителя ямальских СМИ.

"На этот вопрос у меня самый короткий ответ – да", - подчеркнул глава области.

Напомним, председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов скончался на 75 году жизни 28 июня 2022 года. Большую часть своей трудовой деятельности он провел на Ямале. Он - один из инициаторов создания уникального органа межпарламентской деятельности – Совета законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Совет обеспечивает взаимодействие законодательных (представительных) органов государственной власти в области социально-экономического развития трех субъектов Российской Федерации.