Александр Моор: развитие нефтесервиса невозможно без качественных дорог
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Сегодня самая сильная компетенция Тюменской области - нефтесервис. И именно его необходимо развивать в первую очередь. Для этого немаловажно иметь качественные и безопасные дороги.
Об этом губернатор Александр Моор сказал, отвечая на вопрос представителя СМИ Екатеринбурга, на пресс-конференции, посвященной 78-ой годовщине со дня образования Тюменской области в Конторе пароходства 11 августа.
"Трасса Тюмень - Тобольск сегодня до 110 километров имеет четырехполосное исполнение, в 2024 году будет построен мост через Иртыш, к 2024 году станет комфортнее вся дорога на Екатеринбург, - говорит губернатор. - Значит, будем ездить дуг к другу в гости быстрее и безопаснее".
Напомним, что строительство трассы Москва – Казань длиной 811 км, которая свяжет Москву, Казань, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень, планируется завершить в ближайшие три года. В планы строительства заложены все обходы городов и населенных пунктов, которых более 50.
На эти цели выделено дополнительно 50 млрд рублей.
Напомним, участниками пресс-конференции, посвященной дню рождения Тюменской области, стали более 50 представителей СМИ из Югры, Ямала, Тюменской области.
Николай Ступников