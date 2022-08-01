С запуском линейного элеватора тюменские аграрии нарастят производство зерновых культур

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

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С запуском линейного элеватора у тюменских аграриев появятся новые возможности для наращивания производства зерновых культур и расширения посевных площадей.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил на пресс-конференции, посвященной 78-ой годовщине со дня рождения Тюменской области, в Конторе пароходства с участием журналистов Тюменской области, Югры и Ямала 11 августа.

"Особенность нового элеватора - в механизме взаимоотношении инвестора с предприятиями агропромышленного комплекса. Экспортер и производитель заключают долгосрочный контракт, также он предполагает авансирование на проведение посевных уборочных работ. Так ты можешь планировать свою деятельность, обновлять технику, вносить удобрения с понимаем того, что как бы не колебались погодные условия, у тебя есть определенная формула, по которой ты будешь иметь ценообразования. На мой взгляд, в сегодняшних условиях это более выгодная стратегия", - считает глава региона.

Новый объект мощностью 200 тыс. построят в с. Новая Заимка Заводоуковского округа. Стройка по плану должна начаться во втором квартале 2023 года. Запуск намечен на третий квартал 2025 года. С открытием элеватора появится 135 новых рабочих мест.

Напомним, соглашение о возведении элеватора подписано на ПМЭФ-2022 между губернатором Тюменской области Александром Моором и гендиректором "Нового сухопутного зернового коридора" Сергеем Пушкиным.

Виктория Макарова