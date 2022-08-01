Уход западных нефтесервисов с российского рынка дает потенциал тюменским компаниям, считает Моор

| Фото: ank72.ru | Фото: ank72.ru

Далее в сюжете Сургутский журналист поделилась впечатлениями от тюменского региона в стихе «Земля больших людей»

Мы должны растить компании, которые смогут оказывать нефтесервисные услуги в других странах. Эта цель вполне достижима.

Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время пресс-конференции, посвященной 78-ой годовщине со дня рождения Тюменской области, в Конторе пароходства с участием журналистов Тюменской области, Югры и Ямала 11 августа.

Один из корреспондентов спросил о наличии технологических рисков в связи с уходом нефтесервисных рисков.

"Риски, безусловно, есть. Западные компании оказывают услуги в области высоких технологий — это дорогие услуги. Это опять же хороший вызов для нас, чтобы мы более ускоренными темпами занимали этот сегмент. Равноценной и быстрой замены не получится, но есть потенциал. Сегодня, если говорить о наборе компетенций в нефтесервисной сфере, в основе четырех крупнейших компаний, где бы они не были зарегистрированы, имеется американский капитал. И мы должны ставить перед собой задачу не просто оказывать нефтесервисные услуги внутри страны своим заказчикам на современном уровне, но и растить компании, которые могли бы выходить на внешний рынок и оказывать эти услуги в других странах. Учитывая, что две трети населения планеты поддерживают отношения с Россией. Такие цели вполне достижимы. Понятно, что будет жесткое противодействие, конкуренция, в том числе политическая, но это та сфера, в которой у нашей страны есть компетенции, которые можно нарастить до международных", — уверен Александр Моор.

Предприятия с иностранным капиталом, ранее заявившие, что приостанавливают инвестиции в РФ, продолжают работать в Тюменской области по действующим проектам, договоры пока исполняются. Александр Моор не исключает того, что, находясь под таким мощнейшим давлением эти предприятия со временем могут принять решение уйти из России. "Для меня, как для любого руководителя региона, в этой истории важны два вопроса: занятость людей, сохранение того промышленного потенциала, который был создан нашей совместной деятельностью", — добавил глава региона.

В разных подразделениях компании "Шлюмберже" в регионе насчитывается около 1 тысячи человек, на заводе погружных кабелей Baker Hughes работает около 100 человек. Все на местах, все работают, контракты исполняются, заверил Александр Моор. Если же компании начнут совсем уходить из страны, их активы найдут своего покупателя, сказал глава региона, подчеркнув, что сегодня заметен интерес российских инвесторов к предприятиям, которые показывают хорошую динамику в этом секторе. Трудностей с сохранением производства и выпуском аналогичной продукции или модернизированной в дальнейшем тюменский губернатор тоже не видит, поскольку больше 90 % таких компаний производят товар из местных комплектующих.

"Наша задача — сохранить производство, обеспечить занятость людей. Мы в контакте с российским менеджментом этих компаний. Будем следить за ситуацией. Безусловно, кейс каждой компании индивидуален. Здесь нет единого шаблона, в каждом случае свое решение", — заключил он.

Напомним, участие в пресс-конференции губернатора Тюменской области Александра Моора приняли более 50 представителей СМИ из ХМАО-Югры, ЯНАО, Тюменской области.

Инна Пахомова