  • 11 августа 202211.08.2022четверг
  • USD60,4542
    EUR61,7040
  • В Тюмени 27..29 С 2 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Сургутский журналист поделилась впечатлениями от тюменского региона в стихе "Земля больших людей"

Губернатор, 16:32 11 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Главный редактор "СургутИнформТВ" Вероника Чубенко - участница пресс-тура "Тюменская область: время возможностей, время развития" - написала душевное поэтическое произведение "Земля больших людей". Презентовала свое произведение журналист на пресс-конференции губернатора Александра Моора, посвященной 78-й годовщине со дня рождения субъекта.

"Привет тебе, земля родная!

Лесов, озёр, больших людей,

Больших сердец и это зная,

Мы можем все, мы всех сильней!

Мы любим снег, мороз нас сделал,

Мы крепко руки наших жмём,

Мы знаем путь и верим в дело,

Нам сложно, но мы здесь живём..."

Воодушевленные энергичные жители юга Тюменской области, молодые люди, которые работают в общественных пространствах и верят в свое дело, изменения, произошедшие в регионе, произвели впечатление на делегацию журналистов УФО, Югры и Ямала.

"Мы сегодня очень устали, были на "ЗапСибНефтехиме", в музее императора Николая II в Тобольском кремле. Но впечатления неизгладимые", - уточнила она.

Вера Коршунова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:32 11.08.2022Сургутский журналист поделилась впечатлениями от тюменского региона в стихе "Земля больших людей"
16:21 11.08.2022Уход западных нефтесервисов с российского рынка дает потенциал тюменским компаниям, считает Моор
16:09 11.08.2022С запуском линейного элеватора тюменские аграрии нарастят производство зерновых культур
15:45 11.08.2022Александр Моор: развитие нефтесервиса невозможно без качественных дорог