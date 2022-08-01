Сургутский журналист поделилась впечатлениями от тюменского региона в стихе "Земля больших людей"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Главный редактор "СургутИнформТВ" Вероника Чубенко - участница пресс-тура "Тюменская область: время возможностей, время развития" - написала душевное поэтическое произведение "Земля больших людей". Презентовала свое произведение журналист на пресс-конференции губернатора Александра Моора, посвященной 78-й годовщине со дня рождения субъекта.

"Привет тебе, земля родная!

Лесов, озёр, больших людей,

Больших сердец и это зная,

Мы можем все, мы всех сильней!

Мы любим снег, мороз нас сделал,

Мы крепко руки наших жмём,

Мы знаем путь и верим в дело,

Нам сложно, но мы здесь живём..."

Воодушевленные энергичные жители юга Тюменской области, молодые люди, которые работают в общественных пространствах и верят в свое дело, изменения, произошедшие в регионе, произвели впечатление на делегацию журналистов УФО, Югры и Ямала.

"Мы сегодня очень устали, были на "ЗапСибНефтехиме", в музее императора Николая II в Тобольском кремле. Но впечатления неизгладимые", - уточнила она.

Вера Коршунова