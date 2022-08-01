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Дмитрий Тарасов: строительство студенческого кампуса даст толчок развитию вузов и Тюмени

Общество, 14:27 17 августа 2022

предоставлено Дмитрием Тарасовым | Фото: предоставлено Дмитрием Тарасовым

Создание кампуса – важное событие для студенческой жизни Тюмени. В одном месте сосредоточатся спортивные площадки, библиотеки и различные объекты инфраструктуры. Студенты смогут всем этим пользоваться, развиваться по всем направлениям. Это создаст приток поступающих из других крупных регионов России. Что в свою очередь даст мощный толчок развитию тюменских вузов и самого города.

Такое мнение высказал руководитель детского технопарка "Кванториум" в Тюмени Дмитрий Тарасов.

"Вопрос о создании кампуса поднимался давно, проект ожидаемый. Воспитанники детского технопарка – дети младшего возраста, но пройдет несколько лет, и они тоже станут студентами. И, возможно, будут жить, творить, дружить и отдыхать именно в межвузовском студенческом городке", - подчеркнул он.

Проживание в кампусе способствует укреплению дружественных отношений между студентами и педагогами, сотрудниками учебного центра, развитию командного духа, добавил Дмитрий Тарасов.

По его словам, следствием этого станет создание коллективных стартапов, возможность проводить продуктивные мозговые штурмы, генерировать свежие идеи. После чего студенты смогут развивать, внедрять и запускать их на базе кампуса.

Инна Кондрашкина

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# кванториум , Тюменский кампус

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