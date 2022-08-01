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Тюменский депутат уверена, что межвузовский кампус объединит молодежь

Общество, 15:59 19 августа 2022

duma72.ru | Фото: duma72.ru

Сейчас общество разобщено, нужно собираться, общаться, аккумулировать идеи и реализовывать их. В новом кампусе будут созданы все условия для этого, заявила руководитель фракции КПРФ в Тюменской областной думе Тамара Казанцева.

Она отметила, что форм работы с подрастающим поколением много, к примеру, уже проверенные временем студенческие отряды. Тамара Казанцева сама в составе студотряда в юности участвовала в строительстве поликлиники в городе Стрежевом Томской области.

"Вместе с тем нужно пробовать новое. Поэтому идея создания студенческого кампуса – хорошая. Уверена, это даст возможность выйти на новый уровень", - подчеркнула депутат.

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# Тамара Казанцева , Тюменский кампус

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