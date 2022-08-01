В Топ-3 предложений по тюменскому кампусу вошли кафе, спорткомплекс и парк

| Фото: ТГ-канал губернатора ТО Александра Моора | Фото: ТГ-канал губернатора ТО Александра Моора

73% пользователей предложили предусмотреть в новом межвузовском кампусе бюджетное кафе, 61% – спортивно-оздоровительный комплекс, 57% – парковую зону. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Также популярны предложения создать в кампусе музей технологий, океанариум, планетарий, смотровые площадки и современные учебные аудитории.

"Идеи интересные, они точно могут сделать пространство тюменского кампуса уникальным. Непростая задача для архитекторов - учесть их в проекте. Будем искать варианты", - подчеркнул глава региона.

В обсуждении тюменского межвузовского кампуса приняли участие более 20 тыс. человек, добавил он. На первом этапе были собраны все предложения, на втором каждый сможет выбрать идею по душе.

Проголосовать можно на сайте проекта.