Артем Зайцев назвал кампус новой точкой роста для высшего образования Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский межвузовский кампус – это один из значимых проектов, направленный на развитие Тюменской области. Это отметил депутат, замглавы аграрного комитета регионального парламента Артем Зайцев, комментируя перспективы строительства нового объекта.

Студенты, по его мнению, могут быть вовлечены не только в процесс обучения, но и обустройства в целом своей жизни. "Кампус – это не только ряд общежитий, это огромная инфраструктура, рассчитанная на разные интересы,- отметил Артем Зайцев. - Когда я в 2006 году завершал учебу в Тюменском нефтегазовом университете, мы не могли даже мечтать о чем-то подобном. Это действительно масштабный проект".

По словам Артема Зайцева, для Тюменской области реализация проекта международного уровня - это дальнейшее движение вперед. "Важно, что глава региона Александр Моор анонсировал общественное обсуждение проекта, вовлечено огромное количество заинтересованных людей. Это говорит о том, что когда проект воплотится в жизнь, он отразит абсолютное видение студентов, преподавателей, руководства вузов", - считает он.

По мнению парламентария, кампус станет местом притяжения еще большего количества молодежи. "Областная столица в последние годы привлекает огромное количество людей, которые приезжают обучаться из других регионов. Надеюсь, что этот проект станет новой точкой роста для высшего образования Тюменской области",- подчеркнул Артем Зайцев.