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Росгвардейцы региона поздравили тюменцев с Днем государственного флага

Общество, 16:31 22 августа 2022

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Росгвардейцы Тюменской области провели патриотическую акцию "С флагом на сердце", сообщает пресс-служба ведомства.

Военнослужащие, сотрудники и кинологи поздравили земляков на улицах Тюмени и районов области с Днем государственного флага, напомнили историю и традиции праздника и прикрепили ленточки-триколор. Также провели тематические мероприятия для детей и подростков.

К примеру, школьников-кадетов специализированных профильных групп пригласили в центр подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии.

"Центр сегодня открыл двери для ребят, чтобы военнослужащие личным примером продемонстрировали значимость соблюдения традиций праздника, знания истории государства, развития патриотизма в молодежной среде и воспитания будущих защитников Родины", - подчеркнул заместитель начальника кинологического центра Уральского округа Росгвардии Роман Ильин.

Для ребят провели экскурсию в комнате боевой славы. Им рассказали о подвигах военнослужащих и почтили память погибших, но исполнивших свой долг, минутой молчания.

После школьникам рассказали о деятельности ведомства и провели по питомнику, где ребята познакомились со служебными собаками.

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# День государственного флага , управление Росгвардии

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