30 проектов тюменцев включены в программу "Пять шагов для городов" ВЭБ.РФ

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

299 идей по экологическому просвещению, установке скейт-площадок в зонах отдыха, проведению ивент-мероприятий направили жители Тюмени в рамках федерального проекта по программе "Пять шагов для городов" ВЭБ.РФ. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава города Руслан Кухарук.

Предложения были рассмотрены на рабочей встрече с делегацией государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, которую возглавили управляющий директор Блока городских решений и развития моногородов Дарья Онищук и идеолог проекта "Парки России" Сергей Буторин.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

По итогам рассмотрения идей горожан принято решение об участии Тюмени в 30 проектах из 36 предложенных программой, что в два раза превышает минимально необходимое для участия количество, отметил Руслан Кухарук.

Добавим, что ряд проектов реализуется на принципах соучастного финансирования. Также в рамках совещания обсуждалось создание в Тюмени событийного парка "Алебашево". Сейчас его проектная документация находится на государственной экспертизе.