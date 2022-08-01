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Пьяного водителя хлебовозки остановили инспекторы ДПС в Армизонском

Происшествия, 14:28 23 августа 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Газель" под управлением нетрезвого мужчины съехала в кювет на 517-м км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск 22 августа, сообщает ГИБДД Тюменской области.

56-летний водитель, житель Тобольского района, был пьян. Показания алкотестера составили 1,54 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушитель признался, что перед поездкой очень много выпил со своими знакомыми. Он ехал из п. Муген в Тобольский район, но осилил только 2 км пути и улетел в кювет.

В с. Армизонское автоинспекторы остановили хлебовозку с нетрезвым водителем. Показания алкотестера у него 1, 23 мг на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина развозил хлеб и пил по дороге джин-тоник.

Всего 26 пьяных водителей задержали сотрудники ГИБДД за прошедшие сутки в Тюменской области.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяная езда

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