Александр Моор: снова в отличной кампании

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Так прокомментировал включение в санкционный список Канады губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. В списки добавлены 62 гражданина России.

Оттава также включила в список губернаторов соседних регионов – Ямала, Свердловской, Челябинской и других областей.

Отметим, что в июле стало известно о включении Александра Моора в санкционный список Британии. Тогда реакция руководителя Тюменской области также была оптимистичной.