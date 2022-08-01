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Александр Моор: снова в отличной кампании

Губернатор, 19:44 23 августа 2022

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Так прокомментировал включение в санкционный список Канады губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. В списки добавлены 62 гражданина России.

Оттава также включила в список губернаторов соседних регионов – Ямала, Свердловской, Челябинской и других областей.

Отметим, что в июле стало известно о включении Александра Моора в санкционный список Британии. Тогда реакция руководителя Тюменской области также была оптимистичной.

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# Александр Моор , санкции

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