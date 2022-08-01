Александр Моор: снова в отличной кампании
| Фото: Telegram-канал Александра Моора
Так прокомментировал включение в санкционный список Канады губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. В списки добавлены 62 гражданина России.
Оттава также включила в список губернаторов соседних регионов – Ямала, Свердловской, Челябинской и других областей.
Отметим, что в июле стало известно о включении Александра Моора в санкционный список Британии. Тогда реакция руководителя Тюменской области также была оптимистичной.