  • 25 августа 202225.08.2022четверг
  • USD59,9974
    EUR59,5082
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Жители Тюменской области получили отсрочки по кредитам на 4 млрд рублей за пять месяцев

Экономика, 10:47 25 августа 2022

ИА "Тюменская линия"

7 тысяч 800 жителей Тюменской области получили отсрочку или оформили снижение размера ежемесячных платежей по кредитам с марта по июль 2022 г. Общая сумма реструктурированной задолженности составила 4,1 млрд рублей, сообщает региональное отделение ЦБ РФ.

Большинство реструктуризаций проведены по собственным программам кредитных организаций.

"Банки идут навстречу заемщикам, которые столкнулись с финансовыми трудностями из-за санкций – предлагают им индивидуальные условия с целью облегчения обслуживания долга, не начисляют пени и штрафы. Банк России в свою очередь предоставил банкам регуляторные послабления, разрешающие не формировать по таким кредитам дополнительные резервы. Это позволило банкам сохранить хорошее качество кредитного портфеля, а заемщикам получить приемлемые условия по кредитам и решить временные финансовые проблемы", – сообщила заместитель управляющего отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.

Кредитные каникулы по условиям федерального закона получили более 2 тыс. жителей тюменского региона (включены округа) на общую сумму 1,2 млрд рублей. Отказы происходили в случае, если заемщик не мог подтвердить снижение дохода, сумма кредита превышает установленный правительством РФ лимит.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# банк , кредиты , Центробанк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:59 25.08.2022В Тюменской области по догазификации построят 45 км новых сетей
10:47 25.08.2022Жители Тюменской области получили отсрочки по кредитам на 4 млрд рублей за пять месяцев
16:37 24.08.2022Сбер провел обучающую конференцию для HR-директоров крупных тюменских организаций
16:26 24.08.2022Заводоуковские предприниматели оказали услуг и отгрузили товаров на 5 млрд рублей за полгода