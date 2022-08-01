Жители Тюменской области получили отсрочки по кредитам на 4 млрд рублей за пять месяцев

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

7 тысяч 800 жителей Тюменской области получили отсрочку или оформили снижение размера ежемесячных платежей по кредитам с марта по июль 2022 г. Общая сумма реструктурированной задолженности составила 4,1 млрд рублей, сообщает региональное отделение ЦБ РФ.

Большинство реструктуризаций проведены по собственным программам кредитных организаций.

"Банки идут навстречу заемщикам, которые столкнулись с финансовыми трудностями из-за санкций – предлагают им индивидуальные условия с целью облегчения обслуживания долга, не начисляют пени и штрафы. Банк России в свою очередь предоставил банкам регуляторные послабления, разрешающие не формировать по таким кредитам дополнительные резервы. Это позволило банкам сохранить хорошее качество кредитного портфеля, а заемщикам получить приемлемые условия по кредитам и решить временные финансовые проблемы", – сообщила заместитель управляющего отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.

Кредитные каникулы по условиям федерального закона получили более 2 тыс. жителей тюменского региона (включены округа) на общую сумму 1,2 млрд рублей. Отказы происходили в случае, если заемщик не мог подтвердить снижение дохода, сумма кредита превышает установленный правительством РФ лимит.