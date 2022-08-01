Размер материнского капитала на двойняшек-первенцев составляет более 690 тыс. рублей

| Фото: администрации Тюмени (архив) | Фото: администрации Тюмени (архив)

Размер материнского капитала для двойняшек-первенцев составляет 693 тыс. 144 рублей. При этом 524 тыс. 527 рублей полагается на первого ребёнка, 168 тыс. 616 рублей - на второго.

Если родители уже получали маткапитал на первенца ранее, то за двойняшек семья получит 168 тыс. 616 рублей, положенные на второго ребёнка.

По данным регионального управления ЗАГС, в Тюменской области с начала 2022 года родилась 91 двойня.