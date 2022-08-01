  • 26 августа 202226.08.2022пятница
  • USD59,7699
    EUR59,5983
  • В Тюмени 26..28 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцам напомнили, где можно купаться в последние выходные лета

Общество, 16:27 26 августа 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В 12 водоемах Тюменской области можно купаться безопасно, соответствующие заключения выданы, напоминает региональное управление Роспотребнадзора.

В оз. Верхнее Кривое на базе отдыха Верхний бор, в пруду санатория "Сибирь", безымянном озере "Кулига-парка", акваториях озер детских лагерей "Серебряный бор", "Витязь", "Ребячья республика", "Олимпийская ребячка", в оз. Липовом на базе "Озеро чемпионов" и в других водоемах юга области.

Специалисты ведомства продолжают контролировать качество и безопасность воды в зонах рекреации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# водоемы , купание , Управление Роспотребнадзора

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:17 26.08.2022Газовики отключили злостного должника в Тюменском районе
17:51 26.08.202227 августа - события дня
17:40 26.08.2022Тюменцы за активное участие в фестивале "МЕДина" получат сертификаты и клубные карты
17:27 26.08.2022"Росгосстрах" награжден премией Finaward-2022 за привлечение страховых агентов и лучший продукт