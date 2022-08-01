Тюменцам напомнили, где можно купаться в последние выходные лета

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В 12 водоемах Тюменской области можно купаться безопасно, соответствующие заключения выданы, напоминает региональное управление Роспотребнадзора.

В оз. Верхнее Кривое на базе отдыха Верхний бор, в пруду санатория "Сибирь", безымянном озере "Кулига-парка", акваториях озер детских лагерей "Серебряный бор", "Витязь", "Ребячья республика", "Олимпийская ребячка", в оз. Липовом на базе "Озеро чемпионов" и в других водоемах юга области.

Специалисты ведомства продолжают контролировать качество и безопасность воды в зонах рекреации.