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Промышленники Тюменской области поставили ПАО "ЛУКОЙЛ" оборудования на 128 млрд рублей за три года

Экономика, 18:05 26 августа 2022

телеграм-канал Андрея Пантелеева

Промышленники Тюменской области за минувшие три года поставили корпорации "ЛУКОЙЛ" оборудования и услуг на сумму в 127,9 млрд рублей. Эффективный диалог и сотрудничество выстроилось в формате технологических дней, которые проводит Нефтегазовый кластер.

Об этом заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев написал в своем телеграм-канале 26 августа. В Екатеринбурге проходит совещание с участием полномочного представителя президента Владимира Якушева и руководства "ЛУКОЙЛ". Главная тема - импортозамещение, технологическое развитие и потребности нефтяной отрасли в оборудовании, материалах и технологиях.

телеграм-канал Андрея Пантелеева

"С ПАО "ЛУКОЙЛ" у тюменских предприятий крепкие деловые отношения. С 2017-го года мы движемся в рамках дорожной карты, подписанной между правительством нашего региона и одной из крупнейших добывающих компаний. Сегодня от представителей ЛУКОЙЛа услышал о продвижении работы с Концерном ВКО "Алмаз-Антей", визит туда также организовывал наш кластер. Уже 98 заявок подано на День поставщика ПАО "Лукойл", который состоится на нашем Промышленно-энергетическом форуме TNF", - рассказал Пантелеев.

По его словам, перспектив для сотрудничества много. Тюменским предприятиям есть что предложить для стабильности и развития отечественного ТЭК. В помощь и господдержка: от сопровождения до "тюменского кэшбэка".

телеграм-канал Андрея Пантелеева

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# Андрей Пантелеев , ЛУКОЙЛ , нефтегазовый кластер

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