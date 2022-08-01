В Тюменской области откроют первый центр сельской молодежи

| Фото: vk.com/gausz_live | Фото: vk.com/gausz_live

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Первый центр сельской молодежи "Дом вверх дном" откроется к учебному году в Тюменской области. На данный момент центре, который расположен в 12 корпусе на ул. Рощинское шоссе, завершают сборку и установку новой, современной техники и мебели. Они приобретены на средства гранта от Росмолодежи, сообщили в ГАУ Северного Зауралья.

"В нашем понимании студенческий центр представляет собой современное, молодежное пространство. Это не просто создание коворкинг-зоны, а целая база нестандартных, креативных мероприятий и популяризация сельскохозяйственных профессий, сельских территорий", - отметили активисты проекта.

Напомним, проект аграрного университета по созданию первого в Тюменской области студенческого центра сельской молодежи вошел в число победителей конкурса молодежных проектов среди вузов, который организован Росмолодежью. Размер гранта составил 2,3 млн рублей.