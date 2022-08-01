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На 16,5 тысяч человек выросло число самозанятых в Тюменской области в 2022 году

Губернатор, 14:09 26 августа 2022

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Более 61,6 тыс. жителей Тюменской области имеют статус самозанятых. Это почти на 16,5 тыс. больше, чем в 2021 году. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Наибольший прирост самозанятых в Тюмени - 7 тыс. 796 человек, в Тюменском районе - 1 тыс. 302, Тобольске - 648, Ишиме - 318, Заводоуковском городском округе - 276.

В бюджет Тюменской области поступает 63% от налога самозанятых. За 2021 год — 125,8 млн рублей, за 7 месяцев 2022 года — 122,3 млн рублей.

"Все больше земляков понимают, что легально сейчас работать проще, безопаснее и выгоднее. Мы предлагаем самозанятым гранты, возможность учиться, помогаем с размещением на маркетплейсах. Только в этом году господдержка этого сектора экономики составит почти 13 миллионов рублей", - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , самозанятые

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