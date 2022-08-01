В Тюменской области все жители аварийных домов получат новое жилье до конца 2023 года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Новую линейку нефтепромысловой химии начнут разрабатывать в молодежной лаборатории ТИУ

Всё аварийное жильё в Тюменской области, признанное таковым до 1 января 2017 года, будет расселено до конца 2023 года. Новое жильё получат более 9 тысяч человек.

Об этом сказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов во время встречи с председателем попечительского совета "Фонда развития территорий" Сергеем Степашиным в Тюмени 25 августа.

По информации ГУС, общая площадь аварийного фонда, включённого в программу, - 145,57 тыс. кв. метров. Это 377 многоквартирных домов, 3673 жилых помещения. На сегодняшний день уже расселено 116 тыс. кв. метров аварийного жилья. Жилищные условия улучшили 7 тысяч человек. До конца года ещё 130 жителей региона переедут в новые квартиры.

"У нас нет вопросов к Тюменской области с точки зрения реализации программы расселения аварийного жилья. Запланированные показатели будут достигнуты. Между нашим фондом и регионом подписано соглашение о том, что план будет выполнен досрочно. После этого можно будет получить дополнительные средства на новую аналогичную программу. Это очень важно для людей, которые проживают в аварийном жилье", – отметил Сергей Степашин.

Тюменская область первоначально должна была завершить программу расселения только в 2025 году. Однако, ускоренные темпы реализации программы позволят сделать это на два года раньше. Уже в 2024 году регион сможет присоединиться к новой федеральной программе расселения аварийного жилья.

Новая программа формируется по поручению президента России Владимира Путина.