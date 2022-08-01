  • 25 августа 202225.08.2022четверг
  • USD59,9974
    EUR59,5082
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области по догазификации построят 45 км новых сетей

Экономика, 10:59 25 августа 2022

ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюменской области на покупку квартир для детей-сирот выделено 332 млн рублей

Общая протяженность новых сетей по программе догазификации в Тюменской области составит более 45 км в 2022 году. От жителей принято 13 тыс. заявок на догазификацию, более 90% из них переведены в договоры, почти 4 тыс. из которых исполнены, сообщает Газпром межрегионгаз Север.

Наибольшее количество договоров исполнено компанией "Газпром газораспределение Север" в Аромашевском районе - 72%, в Бердюжском - 62%, Уватском - 61% и Сладковском - 61%.

Активнее всего подают заявки жители Тюмени и Тюменского района. До конца текущего года планируется завершить догазификацию в ряде населенных пунктов: деревнях Казарово, Елань, Головина; селе Велижаны, поселках Березняковский, Чугунаево, Богандинский и Винзили. Общая протяженность новых сетей составит более 45 км.

По словам генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Север Виктора Назарова, для подключения дома к газовым сетям необходимо, чтобы он был подготовлен к этому.

"Чтобы граждане своевременно могли приобрести и установить необходимое газоиспользующее оборудование, построить сети внутри участка мы максимально широко информируем людей о мерах региональной соцподдержки при газификации, расширяем ассортимент доступного газового оборудования российского производства в нашем торгово-сервисном центре. Стремимся к тому, чтобы как можно большее количество семей смогли зимой отапливать свои дома экологичным и недорогим сетевым топливом", - сказал Назаров.

В компании добавили, что активней всего заявки на догазификацию жилья подают жители Тюмени и Тюменского района. До конца текущего года планируется завершить догазификацию в деревнях Казарово, Елань, Головина; селе Велижаны, поселках Березняковский, Чугунаево, Богандинский и Винзили Тюменского района.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Газпром межрегионгаз Север , догазификация , природный газ

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:59 25.08.2022В Тюменской области по догазификации построят 45 км новых сетей
10:47 25.08.2022Жители Тюменской области получили отсрочки по кредитам на 4 млрд рублей за пять месяцев
16:37 24.08.2022Сбер провел обучающую конференцию для HR-директоров крупных тюменских организаций
16:26 24.08.2022Заводоуковские предприниматели оказали услуг и отгрузили товаров на 5 млрд рублей за полгода