В Тюменской области по догазификации построят 45 км новых сетей

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Общая протяженность новых сетей по программе догазификации в Тюменской области составит более 45 км в 2022 году. От жителей принято 13 тыс. заявок на догазификацию, более 90% из них переведены в договоры, почти 4 тыс. из которых исполнены, сообщает Газпром межрегионгаз Север.

Наибольшее количество договоров исполнено компанией "Газпром газораспределение Север" в Аромашевском районе - 72%, в Бердюжском - 62%, Уватском - 61% и Сладковском - 61%.

Активнее всего подают заявки жители Тюмени и Тюменского района. До конца текущего года планируется завершить догазификацию в ряде населенных пунктов: деревнях Казарово, Елань, Головина; селе Велижаны, поселках Березняковский, Чугунаево, Богандинский и Винзили. Общая протяженность новых сетей составит более 45 км.

По словам генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Север Виктора Назарова, для подключения дома к газовым сетям необходимо, чтобы он был подготовлен к этому.

"Чтобы граждане своевременно могли приобрести и установить необходимое газоиспользующее оборудование, построить сети внутри участка мы максимально широко информируем людей о мерах региональной соцподдержки при газификации, расширяем ассортимент доступного газового оборудования российского производства в нашем торгово-сервисном центре. Стремимся к тому, чтобы как можно большее количество семей смогли зимой отапливать свои дома экологичным и недорогим сетевым топливом", - сказал Назаров.

В компании добавили, что активней всего заявки на догазификацию жилья подают жители Тюмени и Тюменского района. До конца текущего года планируется завершить догазификацию в деревнях Казарово, Елань, Головина; селе Велижаны, поселках Березняковский, Чугунаево, Богандинский и Винзили Тюменского района.