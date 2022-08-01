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Осенний туристический кешбэк доступен тюменцам с 25 августа

Общество, 10:24 25 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Осенний этап продаж по программе туристического кешбэка стартовал 25 августа. Об этом руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила в своем Telegram. Продажи продлятся до 10 сентября, отправиться в поездку можно с 1 октября до 25 декабря, в круиз – с 1 сентября до окончания навигации.

Отметим, что в программе участвуют все регионы страны. Тур или проживание в гостинице необходимо оплатить онлайн карточкой МИР. И на эту же карточку автоматически возвращается 20% от стоимости, в максимуме – 20 тыс. рублей.

Ключевое нововведение – повышенный кешбэк до 40 тыс. рублей на отели и санатории Дальнего Востока, которые участвуют в программе. Осень это также круизы по Волге, и активные маршруты, время поездок в санатории и исторические города во многих регионах открывается горнолыжный сезон.

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# туристический кешбэк

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