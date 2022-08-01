Во всех школах, техникумах и колледжах Тюменской области с 1 сентября появятся "навигаторы детства"

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Советники директоров по воспитанию или "навигаторы детства" будут работать во всех школах, техникумах и колледжах Тюменской области с 1 сентября. Об этом заявил глава региона Александр Моор на панельном заседании областного педагогического форума "Призвание-2022", который проходит в Тюмени 24 августа.

"Тем самым мы обеспечим преемственность работы с ребятами, которые ушли из школы в техникум, но продолжили обучение в Тюменской области", - добавил губернатор.

В Тюменской области в прошлом учебном году приступили к работе советники директоров по воспитанию в 138 школах области. Регион одним из первых в стране применил данную практику.

Александр Моор отметил, что в новом учебном году в практику всех школ, центров дополнительного образования и лагерей отдыха и оздоровления войдет программа уроков "Разговоры о важном".

"Это удобный формат для откровенного диалога с детьми о серьезных смыслах и об умении отличить правду от лжи. Мы должны акцентировать внимание на том, чем имеет право гордиться каждый гражданин нашей страны. Все эти шаги в воспитательной сфере - не дополнительный функционал отдельных сотрудников. Это новый вектор каждодневной работы всего педагогического коллектива", - подчеркнул он.

Отметим, в форуме "Призвание-2022" участвуют 4 тыс. педагогов. 24 августа учителя подводят итоги методической недели, в течение которой обсуждались актуальные вопросы образования и воспитания.

Виктория Макарова