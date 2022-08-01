Тюменская компания расширяет производство натяжных потолков

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Тюменская компания "Мастер+" расширяет производство натяжных потолков. Сейчас подбирают соответствующее помещение.

Директор компании Артур Кусаинов рассказал инвестиционному агентству Тюменской области, что рынок натяжных потолков – сложный с высокой конкуренцией, вместе с тем компания смогла из одной монтажной бригады вырасти в полноценное производственное предприятие с численностью более 50 человек.

"В дальнейшем планируем открыть дополнительное производство - сейчас подбираем необходимое помещение. Мы постоянно работаем над качеством услуг и производимой продукции. Мы первые в городе открыли шоу-рум, где можно ознакомится с ассортиментом наших товаров, а также увидеть сам процесс производства", - говорит Кусаинов.

Компанию "Мастер+" отличает автоматизация процессов. В единую систему интегрированы: сайт компании, 1С бухгалтерия, АМО-СРМ, дополнительно написано несколько ботов и все адаптировано для мобильных устройств. В планах – разработка инструментов по построению более глубокой аналитики. Также в компании активно внедряются принципы бережливого производства.