В школах Тюменской области наиболее востребованы учителя английского и русского языков

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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В школах Тюменской области традиционно наиболее востребованы учителя английского и русского языков, математики и начальных классов. Потребность в кадрах, по данным на 1 июля, составляла около 400 педагогов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в региональном департаменте образования и науки.

"Эта цифра отражает движение кадров из одной образовательной организации в другую, а также открытие новых рабочих мест. Возникающие вакансии в летний период, подготовительный к открытию школ, закрываются выпускниками образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, а также педагогами, прибывшими из других областей и стран СНГ", - говорят специалисты ведомства.

В настоящее время идет активное заключение договоров с поступившими на работу учителями.

При этом, сколько выпускников педагогических специальностей вузов будут трудоустроены в школы Тюменской области, станет ясно в октябре. Сотрудники департамента проведут соответствующий мониторинг.

Напомним, из 11 учителей – участников программы "Земский учитель" в Тюменской области, четверо – выпускники ТюмГУ.

Анжела Лебедева