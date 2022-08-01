Сельхозпредприятия 10 районов Тюменской области обеспечены сеном на 100%

| Фото: vk.com/denitro72 | Фото: vk.com/denitro72

Хозяйства десяти муниципалитетов Тюменской области полностью обеспечили себя сеном на предстоящую зимовку. С плановым заданием успешно справились в Вагайском, Викуловском, Исетском, Ишимском, Нижнетавдинском, Сорокинском, Уватском, Упоровском, Ялуторовском, Юргинском районах.

В целом по области на утро 22 августа, по данным департамента АПК, заготовлено 100 тыс. тонн сена из 113,6 тыс. тонн, что составляет 88 % от плана. Это лучше, чем в 2021 году, когда на этот день план по заготовке сена был выполнен на 63 %, но хуже, чем в 2020 года – 107%.

Из запланированных 639,6 тыс. тонн сенажа, заготовлено 558,6 тыс. тонн (87%).

Наилучших показателей по заготовке сенажа добились хозяйства Армизонского муниципального района (233 %), Викуловского (141%), Исетского (136%), Ялуторовского (111%), Нижне-Тавдинского (100%) и Сладковского (100%).

Борис Олейник