В Тюменском районе планируют открыть детское кафе в самолете

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кафе планируют открыть в самолете Як-40 на территории этнографического парка-музея под открытым небом "Юрибей" в д. Черная речка Тюменского района.

В первую очередь, заведение будет ориентировано на детей, сказал руководитель проекта этнографического парка-музея Ришат Рахимов.

"Наступит сентябрь, и школьники начнут втягиваться в учебу через интерактивные мероприятия, в том числе экскурсии. Наш этнографический парк под открытым небом не исключение – мы тоже ждем детей. Я думаю, они будут приезжать группами. Наверно, будут проводить у нас примерно по три часа: нужно время, чтобы посмотреть зоопарк, этнопарк, плюс скоро откроем новые музеи. Подумали, что ребятам было бы интересно получать питание, которое предлагают в настоящем самолете во время полета", – поделился он.

Авторы идеи рассматривают возможность договориться с цехом бортового питания аэропорта Рощино. Полагают, что это будет востребовано среди детей.

Отметим, на территории этнопарка есть место, где посетители могут перекусить – кафе "Белый голубь".

9 августа здесь состоялось открытие первой очереди парка: гостям представили четыре этнодеревни, в которых можно познакомиться с бытом и культурой основных народов, проживающих в регионе. Тогда отдельное внимание уделили национальной кухне – в "Юрибее" планируют проводить экскурсии с дегустациями.

Инна Пахомова