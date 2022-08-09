С культурой народов Тюменской области знакомят в этнографическом парке-музее "Юрибей"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С материальной и духовной культурой народов Тюменской области можно ознакомиться в этнографическом парке "Юрибей", расположенном в д. Черная речка Тюменского района. Первую очередь крупнейшего в Зауралье и Сибири музея под открытым небом "Юрибей" открыли 9 августа.

Организаторы не случайно выбрали эту дату. 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Церемония открытия сопровождалась яркими выступлениями артистов с национальными песнями.

"За Уралом нет этнопарка такого уровня. Он крупнейший не из-за территории: он компактный, но зато здесь представлена культура сразу шести народов Сибири. Это первая очередь нашего проекта. Если посмотреть на этнографический парк-музей сверху, то это будет выглядеть, как колесо. В начале лета 2023 года планируем открыть еще три этнодеревни: сибирско-татарское, русское подворье и украинский хутор", — рассказал руководитель проекта, профессиональный этнограф, музеевед Ришат Рахимов.

Он подчеркнул, что предметы, представленные здесь, музейные экспонаты. Самый крупный — хантыйская изба. Соблюдены главные принципы музея — научность и предметность, заверил Ришат Рахимов. Идея создания такого места появилась еще в 2000-х годах. Ее поддержал первый губернатор Ямала, почетный гражданин Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа Юрий Неелов, парк обустраивали вместе.

По словам Ришата Рахимова, в этнопарке можно проводить занятия для школьников и студентов, творческие мастер-классы, национальные праздники.

Перед тем, как попасть в этнопарк, гости проходят через зоопарк: по обеим сторонам дороги расположились вольеры и загоны с козами, страусами Эму, венгерскими мангалицами – свиньями с кудрявой шерстью, песцами, енотами, верблюдами, американскими пони, индийскими горбатыми коровами и другими обитателями. Для удобства посетителей размещены таблички, на которых указан вид животного и даже его кличка.

Сейчас на территории музея под открытым небом размещены четыре этнодеревни. Руководитель проекта провел экскурсию по всем ним. Первой точкой стал казахский аул, в котором представлена культура сибирских казахов и алтайцы. Ришат Рахимов рассказал о значении казахских ворот, показывающих, что у территории есть хозяин, качелей как символа первой любви. Посетителей привлек живой черный конь. "Здесь есть неотъемлемые атрибуты, без которых не может быть казахского аула. Это коновязи. Также как символические ворота в степи можно увидеть одинокую коновязь. Людей нет, скота нет, а коновязь есть. Это тоже символ того, что земля чья-то, значит, кто-то застолбил место. А что касается лошадей, то у алтайцев и казахов есть культ коня. Если спросить у казаха, кто царь зверей, он ответит - конь", — рассказал слушателям руководитель проекта этнопарка. На территории этой этнодеревни посетителей угостили кониной, баурсаками, бешбармаком.

После гостей провели на ненецкое, селькупское стойбище и стойбище народов ханты и манси. Блюдами национальной кухни угощали в каждой этнодеревне. Посетители попробовали морошку, строганину, чопсы, могли сравнить два вида ухи — с карасем и щукой, выпить тонизирующего чая с лабазником и смородиной.

У "Юрибея" большие перспективы для развития, туристический объект будет востребован, убежден заместитель главы Тюменского района Сергей Ивченко. "Сюда можно приехать и провести много времени. Это место будет интересно не только взрослым, но и детям, что очень важно. Сейчас востребованными становятся именно комплексные локации, где будет интересно всем членам семьи", — считает он.

Парк-музей под открытым небом будет работать в пятницу, субботу, воскресенье с 11 до 19 часов. Гости могут пройтись по локациям с экскурсоводами или выбрать свободное посещение.

Инна Пахомова