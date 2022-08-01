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105 млн рублей инвестируют в Тюменском районе в создание центра по выращиванию сеянцев

Экономика, 17:30 22 августа 2022

Инвестиционное агентство Тюменской области

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105 млн рублей вложит предприниматель из Тюменского района в строительство селекционно -семеноводческого центра по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой. Это даст 24 новых рабочих места. Под реализацию масштабного инвестиционного проекта земельный участок предоставят в аренду без проведения торгов.

Пять бизнес-идей, в том числе и эту, обсудили участники экспертного совета на площадке инвестиционного агентства Тюменской области в формате онлайн.

По информации пресс-службы инвестагентства, ещё один инвестор планирует строительство склада готовой продукции для круглогодичного хранения материалов. Сумма вложений - 65 млн рублей, 10 рабочих мест.

В Армизонском районе для желающих окунуться в атмосферу сельского туризма и любителей охоты создадут туристический комплекс. Объем инвестиций - 60 млн рублей, пять рабочих мест. В Заводоуковском городском округе предприниматель расширяет туристический бизнес, открывает новые направления: глэмпинг-парк в лесной зоне, детский патриотический лагерь и водоем для организации форелевой рыбалки. На реализацию проекта направит более 9 млн рублей, создаст 17 рабочих мест.

Инвестиционное агентство Тюменской области

В Тобольском районе на базе старого санатория создадут оздоровительный центр. Планируемый объем инвестиций составит 355 млн рублей, 62 рабочих места.

"Члены экспертного совета прослушали все идеи, как только будет подписано соглашение о сопровождении проекта между инвестором и инвестагентством, проект примут на сопровождение и пойдет дальнейшая работа", - расскали в региональном фонде.

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# инвестиционное агентство Тюменской области , инвесторы

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