Центр художественной гимнастики построят в Тюмени с привлечением дополнительных инвестиций

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Строительство центра художественной гимнастики в Тюмени на ул. Народной началось в 2017 году. В реализацию проекта закладывалось 48 млн рублей, в том числе 15 млн – инвестиционный займ. В связи с удорожанием – повышением цен на стройматериалы – необходимо еще более 30 млн рублей для завершения строительства.

Об этом инициатор проекта, директор ООО "ТЛК-Аликс" Сергей Арефьев рассказал заместителю губернатора Тюменской области Андрею Пантелееву во время рабочей встречи.

Общие очертания центра уже видны, сейчас рабочие ведут работы внутри здания. Его общая площадь составит 2 тыс. 667 кв. метров. Сам центр будет состоять из двух залов: большой - площадью 900 кв. метров с высотой потолков 10,5 метров; малый зал - 300 кв. метров, высота потолков 6,7 метра. На территории объекта также будут гостиница на 20 номеров и кафе. Отметим, так как данный инвестпроект признан масштабным, земельный участок ООО "ТЛК-Аликс" получило на льготный условиях.

Из-за удорожания проекта сроки сдачи его в эксплуатацию сдвинуты на два года – на 2026 год. Команда инвестиционного агентства Тюменской области обещает оказать предпринимателю поддержку, изыскать дополнительные ресурсы финансирования. Сам предприниматель намерен довести проект до конца, так как считает это делом жизни.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Последнее, что я сделаю в своей жизни, – построю этот центр. Я его обязательно построю. Я с художественной гимнастикой через жену связан 54 года. Она этим занималась всю жизнь. Специализированных залов в Тюмени нет. А в связи с тем, что еще и дочь начала заниматься художественной гимнастикой, какие есть варианты? Их нет, только строить", - подчеркнул Сергей Арефьев.

Добавим, В Тюменской области сопровождение инвесторов идет в рамках реализации проектного офиса 2.0. Всего на сегодня в в регионе реализуется 509 инвестиционных проектов на сумму более 1,5 трлн рублей.

Анжела Лебедева