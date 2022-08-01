Центр художественной гимнастики построят в Тюмени с привлечением дополнительных инвестиций
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Строительство центра художественной гимнастики в Тюмени на ул. Народной началось в 2017 году. В реализацию проекта закладывалось 48 млн рублей, в том числе 15 млн – инвестиционный займ. В связи с удорожанием – повышением цен на стройматериалы – необходимо еще более 30 млн рублей для завершения строительства.
Об этом инициатор проекта, директор ООО "ТЛК-Аликс" Сергей Арефьев рассказал заместителю губернатора Тюменской области Андрею Пантелееву во время рабочей встречи.
Общие очертания центра уже видны, сейчас рабочие ведут работы внутри здания. Его общая площадь составит 2 тыс. 667 кв. метров. Сам центр будет состоять из двух залов: большой - площадью 900 кв. метров с высотой потолков 10,5 метров; малый зал - 300 кв. метров, высота потолков 6,7 метра. На территории объекта также будут гостиница на 20 номеров и кафе. Отметим, так как данный инвестпроект признан масштабным, земельный участок ООО "ТЛК-Аликс" получило на льготный условиях.
Из-за удорожания проекта сроки сдачи его в эксплуатацию сдвинуты на два года – на 2026 год. Команда инвестиционного агентства Тюменской области обещает оказать предпринимателю поддержку, изыскать дополнительные ресурсы финансирования. Сам предприниматель намерен довести проект до конца, так как считает это делом жизни.
"Последнее, что я сделаю в своей жизни, – построю этот центр. Я его обязательно построю. Я с художественной гимнастикой через жену связан 54 года. Она этим занималась всю жизнь. Специализированных залов в Тюмени нет. А в связи с тем, что еще и дочь начала заниматься художественной гимнастикой, какие есть варианты? Их нет, только строить", - подчеркнул Сергей Арефьев.
Добавим, В Тюменской области сопровождение инвесторов идет в рамках реализации проектного офиса 2.0. Всего на сегодня в в регионе реализуется 509 инвестиционных проектов на сумму более 1,5 трлн рублей.
Анжела Лебедева