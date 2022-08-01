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В Ишиме планируют производить двери для Дальнего Востока и Казахстана

Экономика, 09:52 22 августа 2022

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

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100-130 межкомнатных дверей в день выпускает ишимское предприятие "Индорс", участник проекта "Тюменский муниципальный акселератор". На площади почти в 10 тыс. кв. м планируется запустить несколько производственных участков - погонажных и царговых дверей, щитовых дверей с ПВХ покрытием, дверей с покрытием "эмаль", сообщает администрация города.

С начала реализации проекта в "Индорс" создано 41 рабочее место. До конца 2022 года руководство компании планирует увеличить эту цифру вдвое.

Компания ориентирована на крупнооптовые продажи в Тюмень, Омск, Курган. В планах увеличить географию поставок в Уфу, Екатеринбург, Дальний Восток, Казахстан.

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# акселератор , Ишим , производство

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